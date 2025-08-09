Адабашьян рассказал, как Ярмольник помог спасти ему жизнь

Художник, актёр, режиссёр и сценарист кинохитов Никиты Михалкова («Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова») Александр Адабашьян, отмечающий 10 августа 80-летний юбилей, в эксклюзивном интервью aif.ru поделился, как в 2009 г. выжил после разрыва аорты.
По словам кинодраматурга, он упал без сознания дома. Спасло то, что в квартире была младшая дочь, которая позвонила другу семьи Леониду Ярмольнику и тот на своей машине отвез Адабашьяна в Склифосовского.
«Но там сказали, что помочь сможет только хирург Юрий Белов и назвали больницу, — рассказывает Адабашьян. — Леня нашел его телефон, дозвонился. Тот как раз вышел из операционной». Когда кинодраматурга привезли в больницу к Белову, в реанимацию его взяли прямо в одежде — на счету была каждая секунда. Операция шла 4 часа. Позже хирург скажет своему пациенту, что шансов на его спасение было двадцать против восьмидесяти.
«Встав на ноги, я узнал, что Олег Янковский умер, — рассказывает Александр Артемович. — Приехал на похороны, а мне его вдова Люда рассказала, что Олег за несколько дней до смерти в больнице спросил: “Саша выкарабкался? Ну, хоть он”.