Адабашьян рассказал, как Ярмольник помог спасти ему жизнь

«Но там сказали, что помочь сможет только хирург Юрий Белов и назвали больницу, — рассказывает Адабашьян. — Леня нашел его телефон, дозвонился. Тот как раз вышел из операционной». Когда кинодраматурга привезли в больницу к Белову, в реанимацию его взяли прямо в одежде — на счету была каждая секунда. Операция шла 4 часа. Позже хирург скажет своему пациенту, что шансов на его спасение было двадцать против восьмидесяти.