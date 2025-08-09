Врач Кондрахин назвал опасные симптомы на пляже, которые могут привести к смерти

При появлении сильной слабости или дискомфорта в области груди во время отдыха на пляже нужно срочно обратиться к врачу. Об этом заявил кардиолог Андрей Кондрахин.
Он добавил, что также может появиться ощущение, что организм мутит, и человека начнет подташнивать. После этого могут появиться мушки перед глазами, начнет кружиться голова, и человека будет бросать в пот.
По словам Кондрахина, состояние постепенно начнет ухудшаться. При этом человек может выйти из зоны дискомфорта, выпив холодной воды и освежившись, но ему не станет легче.
— Здесь надо срочно подключать медиков. Признаки сердечной недостаточности очень схожи с обмороком. Но из обморока человека можно вывести, а в случае инфаркта — 50 на 50, — подчеркнул специалист в беседе с aif.ru.
8 августа в турецкой Аланье 70-летняя российская туристка Галина Татонкина, отдыхавшая на пляже, скончалась от сердечного приступа. Когда женщина загорала на побережье, она пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. Прибывшие на место врачи оказали пенсионерке первую помощь, после чего госпитализировали ее, но россиянку не удалось спасти.