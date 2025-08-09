«Бояться должны все». Пономарева о том, с кем не работает тарифная дубина Трампа

Профессор МГИМО напомнила, что в 1972 году Румыния была единственной страной, которая одновременно входила в Совет экономической взаимопомощи, охватывавший соцстраны, и была полноправным членом Международного валютного фонда: «Страна получала огромные западные кредиты под свою продукцию, которую потом просто перестали покупать, а кредиты надо было выплачивать. Эта кредитная удавка стянула шею румынскому режиму. И Чаушеску принял беспрецедентные меры — ввел жесткую экономию, государственным законом были запрещены иностранные заимствования и так далее. К апрелю 1989 года страна рассчиталась по всем долгам внешним. А 25 декабря 1989 года в 4 часа утра Чаушеску вместе с женой Еленой расстреляли во дворе казармы».