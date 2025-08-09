«Бояться должны все». Пономарева о том, с кем не работает тарифная дубина Трампа

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дональда Трампа используют в качестве разрушителя старого мира. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявила доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.
«Он все равно еще какой-то клюкой, ногой, частью опирается на прежние стандарты. Но они должны быть разрушены вообще. И Трамп, наверное, как разрушитель очень хорошо подходит», — сказала Елена Пономарева.
«Это новая ненормальность». Пономарева о том, как Запад разрушил прежний мир.
«Трампизм в экономической сфере — это политика разрушения прежних связей, обнуление наработанного потенциала, гегемонизм в чистом виде», — отметила профессор МГИМО, добавив, что гегемонизм может достигаться разными способами: военными действиями, нейролингвистическим программированием и экономическими методами.
«Тарифная дубина, которую использует Трамп, с моей точки зрения, не что иное, как демонстрация силы — бояться Америки должны все», — сказала Елена Пономарева. В противостоянии может быть капитуляция политическая и экономическая, но ряд стран не собираются капитулировать, а живут по принципу «что нас не убивает, делает нас сильнее».
Профессор МГИМО напомнила, что в 1972 году Румыния была единственной страной, которая одновременно входила в Совет экономической взаимопомощи, охватывавший соцстраны, и была полноправным членом Международного валютного фонда: «Страна получала огромные западные кредиты под свою продукцию, которую потом просто перестали покупать, а кредиты надо было выплачивать. Эта кредитная удавка стянула шею румынскому режиму. И Чаушеску принял беспрецедентные меры — ввел жесткую экономию, государственным законом были запрещены иностранные заимствования и так далее. К апрелю 1989 года страна рассчиталась по всем долгам внешним. А 25 декабря 1989 года в 4 часа утра Чаушеску вместе с женой Еленой расстреляли во дворе казармы».
«Параллели с сегодняшней ситуацией совершенно относительные, пунктирные. Но этот пример демонстрирует, как может себя вести Запад в отношении тех или иных стран. Запад, не имея ограничений никаких, понимает только силу. Он понимает только жесткое противостояние, поэтому нужно быть очень сильным, чтобы выражать несогласие с его действиями», — заключила доктор политических наук. -0-