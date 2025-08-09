Иван Краско заранее попросил о двух вещах: актер хотел быть погребенным в офицерской форме рядом с сыном Андреем

В Санкт-Петербурге ушел из жизни народный артист России Иван Краско. Ему было 94 года. Актер скончался в больнице после долгой борьбы с тяжелой болезнью. Иван Иванович оставил яркий след в театре и кино, сыграв десятки запоминающихся ролей. Его жизнь была полна не только творческих успехов, но и личных историй — у него было четыре брака и молодые помощницы. О том, как готовятся к церемонии прощания с артистом пишет «КП-Санкт-Петербург».