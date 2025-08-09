Иван Краско заранее попросил о двух вещах: актер хотел быть погребенным в офицерской форме рядом с сыном Андреем

В Санкт-Петербурге ушел из жизни народный артист России Иван Краско. Ему было 94 года. Актер скончался в больнице после долгой борьбы с тяжелой болезнью. Иван Иванович оставил яркий след в театре и кино, сыграв десятки запоминающихся ролей. Его жизнь была полна не только творческих успехов, но и личных историй — у него было четыре брака и молодые помощницы. О том, как готовятся к церемонии прощания с артистом пишет «КП-Санкт-Петербург».
В последние дни артист находился на даче в Вартемягах. В начале августа его состояние ухудшилось. Краско почти не ел и не пил, из-за чего его срочно доставили в больницу. До самого конца рядом с ним были сыновья Федор и Иван.
Как рассказал Вячеслав Смородинов, друг и бывший пиар-директор артиста, Иван Иванович заранее высказал пожелание о своих похоронах. Он хотел, чтобы его проводили в последний путь в военно-морской форме, подчеркивая свое прошлое офицера-артиллериста и капитана-лейтенанта запаса. Смородинов отметил, что будет добиваться исполнения этой воли. По его словам, похороны, вероятно, пройдут в Комарово, где похоронен сын артиста Андрей. Иван Краско мечтал упокоиться рядом с ним.
Прощание с народным артистом запланировано на начало следующей недели. Точная дата и место пока уточняются.
О смерти Ивана Краско 9 августа сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Он подчеркнул, что уход артиста стал тяжелой утратой для миллионов поклонников. По словам Ржаненкова, Краско был не просто талантливым актером, а человеком, чей голос и образ стали частью жизни нескольких поколений.