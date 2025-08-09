«Ждем, пока ситуация изменится»: чемпионка РФ не стала скрывать мысли о смене гражданства

Красильникова является чемпионкой РФ в беге на 3000 м с препятствиями.
Чемпионка России по бегу на 3000 метров с препятствиями Анастасия Красильникова получила предложения о смене спортивного гражданства. Об этом 22-летняя спортсменка рассказала сама.
«Я пока об этом думала, но мы еще не решили этот вопрос… Мама говорит, что надо пробовать, развиваться. Пока ждем, что ситуация все-таки изменится, и мы сможем ездить за границу», — заявила чемпионка в интервью телеканалу «Матч ТВ».
Чемпионка не раскрыла, в какие страны ее приглашали. По ее словам, вопрос о смене гражданства они решат семейно.
После начала специальной военной операции российские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований по рекомендации Международного олимпийского комитета. В результате многие атлеты либо выступают под нейтральным флагом, либо рассматривают возможность смены спортивного гражданства, чтобы продолжить карьеру на мировом уровне.