Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ждем, пока ситуация изменится»: чемпионка РФ не стала скрывать мысли о смене гражданства

Чемпионка России по бегу на 3000 метров с препятствиями Анастасия Красильникова получила предложения о смене спортивного гражданства. Об этом 22-летняя спортсменка рассказала сама.

Красильникова является чемпионкой РФ в беге на 3000 м с препятствиями.

Чемпионка России по бегу на 3000 метров с препятствиями Анастасия Красильникова получила предложения о смене спортивного гражданства. Об этом 22-летняя спортсменка рассказала сама.

«Я пока об этом думала, но мы еще не решили этот вопрос… Мама говорит, что надо пробовать, развиваться. Пока ждем, что ситуация все-таки изменится, и мы сможем ездить за границу», — заявила чемпионка в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Чемпионка не раскрыла, в какие страны ее приглашали. По ее словам, вопрос о смене гражданства они решат семейно.

После начала специальной военной операции российские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований по рекомендации Международного олимпийского комитета. В результате многие атлеты либо выступают под нейтральным флагом, либо рассматривают возможность смены спортивного гражданства, чтобы продолжить карьеру на мировом уровне.