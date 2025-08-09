Стала известна причина смерти Ивана Краско

В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы «привести здоровье в порядок», рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.