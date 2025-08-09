За безобидные на первый взгляд растения россиянам грозит уголовка

По словам юриста, запрет на свободное выращивание этих растений основан на законе «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также на нормах УК и КоАП, которые предусматривают ответственность в зависимости от количества кустов. Культивирование десяти и более растений грозит уголовным делом с возможным лишением свободы, а за меньшее количество грозит штраф или арест.