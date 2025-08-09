За безобидные на первый взгляд растения россиянам грозит уголовка

В России ввели уголовную ответственность за выращивание могильника на даче.
Внесение гармалы обыкновенной (могильника) в перечень запрещенных растений связано с содержанием в ней контролируемых алкалоидов. Объяснил управляющий партнер юридической компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.
«Список таких растений утвержден постановлением правительства РФ от 2010 года. В 2024 году его дополнили ипомея трехцветная и турбина щитковидная», — пояснил Русяев. Его слова приводит RT.
По словам юриста, запрет на свободное выращивание этих растений основан на законе «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также на нормах УК и КоАП, которые предусматривают ответственность в зависимости от количества кустов. Культивирование десяти и более растений грозит уголовным делом с возможным лишением свободы, а за меньшее количество грозит штраф или арест.
«Эта норма направлена на борьбу с незаконным оборотом и предотвращение использования растений в преступных целях. Информация о запретах публикуется на сайтах ведомств, включая Росздравнадзор, который лицензирует деятельность, связанную с такими растениями», — добавил юрист.
Внесение гармалы обыкновенной в перечень запрещенных растений стало продолжением ужесточения контроля за культивированием на частных участках растений, содержащих наркотические вещества. Ранее аналогичные меры были введены в отношении мака, а с июля 2025 года россиян начали штрафовать за наличие борщевика на частных землях.