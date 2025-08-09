Глава регионального Управления Росреестра Лариса Аржевитина проведет личный прием граждан в Приемной Президента

28 августа 2025 года руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина проведет личный прием граждан в Приемной Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 64. Начало приема — 10.00 часов.
В ходе приема будут рассмотрены вопросы, относящиеся к компетенции Росреестра, в том числе:
— государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
— осуществление кадастрового учета объектов недвижимости;
— вопросы государственного земельного надзора.
Для участия в личном приеме необходимо предварительно записаться одним из следующих способов:
— по телефонам: (342) 205−95−99, 205−95−55;
— через официальный сайт Росреестра в разделе «Обращения граждан» rosreestr.gov.ru (с обязательной пометкой «для рассмотрения на личном приеме в Приемной Президента»);
— через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» pos.gosuslugi.ru.
В обращении необходимо указать контактный номер телефона заявителя для согласования времени приема. Запись на прием осуществляется до 20 августа 2025.