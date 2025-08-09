Сколько школьники должны тратить на «домашку» и могут ли ее отменить: в РФ обсудят вопрос о перегрузке детей

Хотя еще в апреле Министерство просвещения установило нормативы по продолжительности выполнения домашних заданий. Согласно им, ученики первого класса должны уделять домашней работе не более часа в день, второклассники и третьеклассники — до полутора часов, а четвероклассники — не более двух часов. Что думают политики о нагрузке на школьников — в материале URA.RU.