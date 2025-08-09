Сколько школьники должны тратить на «домашку» и могут ли ее отменить: в РФ обсудят вопрос о перегрузке детей

Володин считает учебную нагрузку на школьников слишком большой.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что учебная нагрузка на российских школьников чрезмерна — дети тратят на учебу от 8 до 10 часов в день. Сейчас в Госдуме планируют вынести на обсуждение вопрос о перегрузке школьников уже в следующем месяце.
Хотя еще в апреле Министерство просвещения установило нормативы по продолжительности выполнения домашних заданий. Согласно им, ученики первого класса должны уделять домашней работе не более часа в день, второклассники и третьеклассники — до полутора часов, а четвероклассники — не более двух часов. Что думают политики о нагрузке на школьников — в материале URA.RU.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВолодин высказался по поводу больших домашних заданий для школьников.
Могут ли отменить домашнее задание в России.
Вячеслав Володин выступил с инициативой рассмотреть вопрос об отмене домашних заданий в школах, аргументируя это большой нагрузкой на учащихся. По его мнению, современные школьники сталкиваются с серьезным переутомлением.
«Большинство депутатов Государственной Думы считают, что школьники перегружены. В среднем за учёбой они проводят по 8−10 часов в день», — написал Володин в telegram-канале.
Кроме того, председатель отметил, что эффективность выполнения домашних заданий вызывает сомнения. По его мнению, благодаря развитию искусственного интеллекта и доступности готовых ответов в интернете, самостоятельная работа теряет свою образовательную ценность.
Что об этом думают в России.
Владислав Даванков ранее поднимал вопрос об отмене домашнего заданияФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Владислав Даванков.
Еще до сообщения Володина вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выразил мнение о необходимости отмены или изменения формата домашних заданий. После заявлений Володина, Даванков в своем telegram-канале подчеркнул, что домашние задания стали имитацией обучения.
«Домашние задания — главная ложь XXI века. Дети делают вид, что учатся. Учителя — что учат. А по факту большинство просто списывает все с ChatGpt Это имитация образования. Конечно, есть дети, которые учатся на совесть. Но абсолютное большинство находит пути полегче Пора вводить прогрессивный подход: творческие задания, исследования, групповые и индивидуальные проекты. Обсудим, как это будет, в осенней сессии», — написал вице-спикер.
Виталий Милонов.
Милонов считает, что нужно искать альтернативные решения в вопросе чрезмерной нагрузки школьников Фото: Владимир Андреев © URA.RU.
Зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов отметил важность поиска альтернативных решений. По его мнению, полностью отказываться от домашнего задания следует только после тщательного анализа.
«Моя позиция, наверное, находится где-то посередине, поскольку тот объем домашнего задания, о котором говорит Вячеслав Викторович [Володин], он выходит за рамки разумной нагрузки детей вне школы. У школьников не остается времени на отдых и восстановление сил, на занятия в секциях и кружках», — сказал он в интервью для «Газета.ру».
«Домашка» против соцсетей и ИИ.
По мнению журналиста, школьники много времени уделяют соцсетям и работе с искусственным интеллектом, а потому не обладают элементарными знаниями о миреФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Корреспондент ВГТРК Андрей Руденко раскритиковал идею отменить домашнее задание для школьников. Журналист с иронией в ответ предложил ограничить образование просмотром соцсетей.
«Я буквально вчера начал спрашивать в молодежи (18−23 года) кто такой Черчилль, Рузвельт и другие исторические личности. К моему глубокому разочарованию, 80% из 30 человек опрошенных не смогли ответить на этот вопрос Поэтому правильно, надо отменить домашнее задание и отправить детям знания по имени и фамилиям. Остальным процессом образования является Тик Ток», — написал он.
По мнению Руденко, подобные инициативы принимаются людьми, далекими от реального положения дел. Кроме того, журналист с иронией предположил, что, возможно, в современных условиях квалифицированные специалисты больше не востребованы, поскольку задачи могут решаться с помощью искусственного интеллекта и автоматизации.
Споры в социальных сетях.
Пользователи социальных сетей в большинстве своем высказываются за необходимость регулирования учебной нагрузки школьников. Родители школьников считают, что получать образование дети должны исключительно в школе..
«Я тоже за то, чтобы снизить нагрузку, у сына во втором классе, задают выучить стих, подготовить сообщение по окр.миру и всё это на завтрашний день, ещё и письменно. Вот и не знаешь, за что хвататься», — пишет пользовательница соцсетей в комментариях.
Другая часть людей, в свою очередь, считают основными источниками перегрузки отвлекающие факторы, к которым относят социальные сети и искусственный интеллект. По их мнению, технологии препятствуют развитию самостоятельного мышления у учащихся, выполняя все за школьников.
«В жизни много чего через силу делают. Если они с домашкой не справятся, то дальше вообще делать нечего. Домашняя работа учит самостоятельно применять знания и навыки и использовать их в проверочных работах. Пусть контролируют. Меньше заданий типа “нарисуй народный костюм калмыка”, например- ок, отменять дз по предметам, которые нужны для сдачи экзаменов-нет», — рассуждает другой комментатор.