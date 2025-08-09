Ричмонд
Вашингтон тонет в насилии: о ситуации не смог промолчать даже Трамп

Трамп назвал Вашингтон одним из опаснейших городов планеты.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон стремительно превращается в один из самых опасных городов мира из-за роста уличной преступности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Он подчеркнул, что столица Соединенных Штатов сейчас находится в кризисной ситуации, но пообещал быстро исправить положение. По словам Трампа, 11 августа в Белом доме пройдет пресс-конференция, которая заложит основу для прекращения насильственных преступлений в Вашингтоне.

Поводом для заявления президента стал недавний случай нападения группы подростков на 19-летнего Эдварда Користина, бывшего помощника предпринимателя Илона Маска, известного как Большие Яйца. После этого инцидента, как отметил Bloomberg, Трамп объявил о начале решительной борьбы с преступностью в столице. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт добавила, что с этого момента в Вашингтоне не останется безопасных мест для преступников.

