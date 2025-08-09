Вашингтон тонет в насилии: о ситуации не смог промолчать даже Трамп

Поводом для заявления президента стал недавний случай нападения группы подростков на 19-летнего Эдварда Користина, бывшего помощника предпринимателя Илона Маска, известного как Большие Яйца. После этого инцидента, как отметил Bloomberg, Трамп объявил о начале решительной борьбы с преступностью в столице. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт добавила, что с этого момента в Вашингтоне не останется безопасных мест для преступников.