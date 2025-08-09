К вам приехал цирк с конями: как поменялась работа артистов за 200 лет

Один из самых узнаваемых и захватывающих дух номеров — колесо смерти. Атрибут для номера — большая балка, на конце (или даже на двух концах) которой можно увидеть вращающееся колесо. Артист может находиться как внутри колеса, так и снаружи. При этом акробат выполняет различные трюки, направленные на баланс. Страховка же во время исполнения такого трюка невозможна — из-за того, что колесо находится в постоянном вращении, страховочный трос может просто запутаться, поэтому артист выполняет все манипуляции на свой страх и риск. Бывает такое, что в трюке участвуют и два артиста.