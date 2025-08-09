Mash: Свадьба актера Деревянко и дизайнера Зои Фуць стоила 15 миллионов рублей

Стоимость свадьбы российского актера Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць составила около 15 миллионов рублей. Пара арендовала яхт-клуб «Фарватор» в Мытищах, закупила элитный алкоголь для 80 гостей, и праздновала, слушая песни «Иванушек International», группы Pizza и актера Гоши Куценко. Об этом сообщил Mash.
По данным журналистов, депозит и аренда стоили молодоженам 350 тысяч рублей, блюда для каждого человека обошлись в 12 тысяч рублей, а алкоголь — около миллиона рублей. Также в рамках празднования свадьбы прошла чайная церемония с самоваром и тортом.
В материале отметили, что дороже всего стоили музыкальные коллективы. Гонорар «Иванушек International» составил пять миллионов рублей, Pizza — два миллиона рублей. Также на мероприятии находились диджеи, которые включали известные композиции Валерия Меладзе и Веры Брежневой.
На свадьбе присутствовали актеры Михаил Галустян и Никита Ефремов, писатель Александр Цыпкин, телеведущий Антон Привольнов и другие знаменитости, передает Telegram-канал.
8 августа стало известно, что Павел Деревянко женился на дизайнере Зое Фуць. Пара расписалась в ЗАГСе Барвихи, для актера этот брак стал первым. Деревянко старше избранницы на 14 лет.