Кинодраматург Адабашьян дал Пугачевой мудрый совет

Адабашьян отметил, что даже в период наибольшей популярности и признания Аллы Пугачевой он никогда не считал необходимым учитывать ее мнение. По его словам, возможно, в вопросах вокала она и может дать совет, однако это не следует воспринимать как истину в последней инстанции. Кроме того, Адабашьян подчеркнул, что уехавшие из страны артисты, допускающие высказывания сомнительного характера о России, не являются авторами значимых литературных, философских или исторических трудов, достойных серьезного обсуждения.