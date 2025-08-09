Народные приметы на 10 августа 2025 года: что нельзя делать в Ильин день

Какой сегодня день по народному календарю.
10 августа в народе отмечается как Ильин день, в честь пророка Ильи, который считается покровителем гроз и дождей. Этот день символизирует переход от лета к осени, когда природа начинает меняться, а погода становится более переменчивой. В народном сознании Илья — сильный святой, способный управлять стихиями, и его день сопровождался особыми приметами и обычаями.
Чем он примечателен?
Ильин день известен своими метеорологическими знаками и природными наблюдениями, по которым судили о будущем урожае и погоде:
если на Илью гроза — зима будет холодной и снежной;яркое солнце и тёплый день — осень будет тёплой и сухой;много мух и комаров — к дождливому сентябрю;листья на берёзе начинают желтеть — скоро осень;гром гремит далеко и долго — к продолжительным дождям;если роса утром липкая — к засушливому периоду;паутина густо покрывает траву — к мягкой осени;птицы улетают рано — зима наступит раньше обычного.
Эти приметы были важным ориентиром для сельского хозяйства и повседневной жизни.
Что делали на Руси в этот день?
Ильин день сопровождался особенными заботами и традициями, которые помогали подготовиться к смене сезона:
крестьяне собирали последние дары лета и проверяли запасы;устраивали молебны и просили у святого защиты от гроз и бурь;хозяйки пекли пироги из свежих ягод и фруктов;начинали заготавливать сено для зимних запасов;мужчины ремонтировали сельхозинструменты;вечером собирались у очага, рассказывали истории и пели песни.
День был наполнен чувством благодарности и надежды на благополучие.
Что рекомендуется делать в этот день?
Чтобы провести день с пользой и в гармонии с традицией, советуют:
завершить сбор урожая, особенно ягод и овощей;проверить и укрепить дом и хозяйственные постройки;уделить время молитве или медитации для внутреннего покоя;понаблюдать за природой и записать заметки о погоде;воздержаться от спешки и суеты, уделить внимание семье;готовить лёгкие блюда из свежих продуктов;избегать ссор и конфликтов, сохранять мир в доме.
Чего не стоит делать в этот день?
Народные запреты подчеркивали важность осторожности и уважения к природным циклам:
не стоит выходить на поле во время грозы;не начинать новых дел и не принимать важных решений;не спорить и не ругаться — это привлекает беды;не работать ночью — верили, что это может привести к несчастью;не использовать ножи и острые предметы без необходимости;не игнорировать приметы, даже если они кажутся мелочами.
Соблюдение этих правил помогало сохранить здоровье и спокойствие.
Приметы погоды на 10 августа.
Погода в этот день считалась особенно показательным знаком для осени и зимы:
если утром туман — к затяжным дождям;гроза — предвестник холодной и снежной зимы;ясное небо — к сухому и тёплому сентябрю;много паутины — осень будет мягкой;комары и мухи активно летают — к влажному сентябрю;листья на берёзе желтеют раньше обычного — к ранней осени.
—-
