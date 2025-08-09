Названа причина смерти актера Ивана Краско

Причиной смерти народного артиста РФ Ивана Краско, скончавшегося незадолго до 95-летия, стало онкологическое заболевание желудка, сообщил РИА Новости источник.
«Онкология желудка», — сообщил источник в ответ на вопрос о причине смерти.
Он добавил, что организм Краско в силу возраста «устал» бороться с болезнью.
2023 году Краско лечился после инсульта и долго восстанавливался.
В последние месяцы состояние актёра было тяжёлым: он не только перестал ходить, но и почти не видел и не слышал. За ним круглосуточно ухаживала помощница Дарья.