Схему незаконного оформления машин на льготников раскрыла Пинская налоговая инспекция

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пинская налоговая раскрыла схему незаконного оформления машин на льготников. Об этом сообщили БЕЛТА в инспекции МНС по Брестской области.
Сотрудники Пинской налоговой инспекции провели контрольные мероприятия, вскрывшие деятельность организации, которая под прикрытием услуг по доставке автомобилей из-за границы незаконно использовала льготы, предоставленные указом Президента № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов» инвалидам I и II группы, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидам.
Данный документ предусматривает возмещение 50% таможенных платежей при ввозе автомобиля исключительно для личного пользования льготника или его семьи. Однако фирма превратила эту меру поддержки в инструмент для обогащения. На граждан из льготных категорий оформлялись ввезенные машины, предназначенные не для их личного пользования, а для немедленной перепродажи. Таким образом, организация при приобретении автомобиля в странах Евросоюза и в Америке незаконно получала 50% скидку на «растаможку».
Налоговики установили, что с 2022 года по данной схеме организация ежегодно реализовывала на территории России и Беларуси десятки автомобилей. Размер выручки, сокрытой от налогообложения, превысил Br500 тыс. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере более Br4 тыс., что не освобождает от обязанности уплаты причитающихся сумм налогов.
«Указ № 140 создан для реальной поддержки тех, кто в ней нуждается. Его использование в корыстных целях недобросовестными плательщиками — это не только экономический ущерб государству, но и эксплуатация доверия и уязвимости льготных категорий граждан. Гражданам, имеющим право на такую льготу, следует проявлять бдительность, не поддаваться на сомнительные предложения “легкого заработка” и использовать возможность экономии денежных средств, предоставленную государством, исключительно по прямому назначению — для улучшения своей собственной жизни. Если вам предлагают стать “вешалкой” — это не помощь, это ловушка с далеко идущими правовыми и финансовыми последствиями», — подчеркнули в налоговой. -0-