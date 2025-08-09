Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Схему незаконного оформления машин на льготников раскрыла Пинская налоговая инспекция

На граждан из льготных категорий оформлялись ввезенные машины, предназначенные не для их личного пользования, а для немедленной перепродажи.

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пинская налоговая раскрыла схему незаконного оформления машин на льготников. Об этом сообщили БЕЛТА в инспекции МНС по Брестской области.

Сотрудники Пинской налоговой инспекции провели контрольные мероприятия, вскрывшие деятельность организации, которая под прикрытием услуг по доставке автомобилей из-за границы незаконно использовала льготы, предоставленные указом Президента № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов» инвалидам I и II группы, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидам.

Данный документ предусматривает возмещение 50% таможенных платежей при ввозе автомобиля исключительно для личного пользования льготника или его семьи. Однако фирма превратила эту меру поддержки в инструмент для обогащения. На граждан из льготных категорий оформлялись ввезенные машины, предназначенные не для их личного пользования, а для немедленной перепродажи. Таким образом, организация при приобретении автомобиля в странах Евросоюза и в Америке незаконно получала 50% скидку на «растаможку».

Налоговики установили, что с 2022 года по данной схеме организация ежегодно реализовывала на территории России и Беларуси десятки автомобилей. Размер выручки, сокрытой от налогообложения, превысил Br500 тыс. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере более Br4 тыс., что не освобождает от обязанности уплаты причитающихся сумм налогов.

«Указ № 140 создан для реальной поддержки тех, кто в ней нуждается. Его использование в корыстных целях недобросовестными плательщиками — это не только экономический ущерб государству, но и эксплуатация доверия и уязвимости льготных категорий граждан. Гражданам, имеющим право на такую льготу, следует проявлять бдительность, не поддаваться на сомнительные предложения “легкого заработка” и использовать возможность экономии денежных средств, предоставленную государством, исключительно по прямому назначению — для улучшения своей собственной жизни. Если вам предлагают стать “вешалкой” — это не помощь, это ловушка с далеко идущими правовыми и финансовыми последствиями», — подчеркнули в налоговой. -0-

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше