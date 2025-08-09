Схему незаконного оформления машин на льготников раскрыла Пинская налоговая инспекция

«Указ № 140 создан для реальной поддержки тех, кто в ней нуждается. Его использование в корыстных целях недобросовестными плательщиками — это не только экономический ущерб государству, но и эксплуатация доверия и уязвимости льготных категорий граждан. Гражданам, имеющим право на такую льготу, следует проявлять бдительность, не поддаваться на сомнительные предложения “легкого заработка” и использовать возможность экономии денежных средств, предоставленную государством, исключительно по прямому назначению — для улучшения своей собственной жизни. Если вам предлагают стать “вешалкой” — это не помощь, это ловушка с далеко идущими правовыми и финансовыми последствиями», — подчеркнули в налоговой. -0-