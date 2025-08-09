Аэропорт Сочи в разгар выходных внезапно закрылся

Ранее аэропорт Сочи уже приостанавливал работу в рамках режима «Ковер», когда ограничения были введены сразу в восьми аэропортах южных регионов России по соображениям безопасности. Тогда воздушная гавань Сочи также временно прекращала прием и отправку рейсов, а сроки возобновления работы других аэропортов оставались неуточненными.