Отдала 6 млн и продала машину: Мать Дмитрия Тарасова развели мошенники

Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция ищет мошенников, которые обманом похитили у 88-летнего блокадника более 2,8 млн рублей. Пенсионер сообщил, что 4 августа ему звонили неизвестные, выдававшие себя за сотрудников госорганов. Они убедили его в «подозрительных операциях» по счетам, после чего похитили деньги.