Минобороны: 26 дронов ВСУ уничтожили над регионами России за два часа

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 18:00 до 20:00 уничтожили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом в субботу, 9 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Семь — над территорией Тульской области, семь — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Краснодарского края, три — над территорией Калужской области, два — над акваторией Азовского моря, два — над территорией Орловской области, один — над территорией Курской области, — передает Telegram-канал российского оборонного ведомства.

В период с 15:30 до 18:00 отечественные силы ПВО уничтожили 35 вражеских дронов над Краснодарским краем, акваторией Азовского моря, Московским регионом, а также Брянской и Калужской областями. Больше всего беспилотников было сбито над территорией Краснодарского края.

В тот же день с 12:00 до 15:30 российские войска обезвредили 27 дронов ВСУ над Брянской, Калужской и Рязанской областями, а также над Московским регионом и Краснодарским краем.