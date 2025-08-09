«Может стать началом выхода из конфликта». Американский политолог о встрече Путина и Трампа

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трамп впервые услышит то, что действительно предлагает Россия, заявил в эфире телеканала ОНТ американский политолог Стив Самарин, комментируя планируемую встречу президентов России и США, сообщает БЕЛТА.
«Безусловно, наш Президент (Трамп. — Прим. БЕЛТА) хочет мира. Он об этом заявлял неоднократно. Он хочет, чтобы война закончилась как можно скорее и, конечно же, на его условиях. А вот это невозможно», — сказал Стив Самарин.
Как ожидается, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. «Переговоры, безусловно, состоятся. Хотя есть силы, которые очень хотят их сорвать. Это и наши консерваторы, и европейские бюрократы, которые заинтересованы в продолжении войны. У них есть серьезные потенциалы, они делают все возможное, чтобы переговоров не было. Тем не менее, они состоятся», — отметил политолог.
«Конечно, сложно предполагать, что эти переговоры в одночасье положат конец вооруженному конфликту, который длится уже очень давно. Но самое главное — американский президент впервые услышит то, что действительно предлагает Россия. И услышит действительно настоящие российские условия. До этого он слышал интерпретацию этих условий от своих помощников. Сейчас произойдет историческая встреча, на которой, наверное, будет положено начало выходу из этого конфликта», — подчеркнул Стив Самарин. -0-