«Может стать началом выхода из конфликта». Американский политолог о встрече Путина и Трампа

Как ожидается, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. «Переговоры, безусловно, состоятся. Хотя есть силы, которые очень хотят их сорвать. Это и наши консерваторы, и европейские бюрократы, которые заинтересованы в продолжении войны. У них есть серьезные потенциалы, они делают все возможное, чтобы переговоров не было. Тем не менее, они состоятся», — отметил политолог.