Павел Деревянко сыграл свадьбу с молодой невестой по цене квартиры в Москве

Возлюбленные ради своего торжественного праздника арендовали яхт-клуб «Фарватор» в Мытищах, где около 80 гостей угощались элитным алкоголем и развлекались под выступления «Иванушек International», группы PIZZA и Гоши Куценко. За локацию молодожёны отдали от 350 тысяч рублей, а стоимость кухни составила 12 тысяч рублей на человека. На алкоголь было потрачено около миллиона рублей. Также для родных и друзей организовали чайную церемонию с самоваром и праздничным тортом.