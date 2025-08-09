Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Павел Деревянко сыграл свадьбу с молодой невестой по цене квартиры в Москве

Свадьба актёра Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць обошлась в 15 миллионов рублей. Вместо приобретения квартиры на окраине Москвы, молодожёны предпочли отпраздновать событие с размахом, сообщает Mash.

Источник: Life.ru

Свадьба актёра Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць стоила почти 15 млн рублей. Видео © Telegram / Mash.

Возлюбленные ради своего торжественного праздника арендовали яхт-клуб «Фарватор» в Мытищах, где около 80 гостей угощались элитным алкоголем и развлекались под выступления «Иванушек International», группы PIZZA и Гоши Куценко. За локацию молодожёны отдали от 350 тысяч рублей, а стоимость кухни составила 12 тысяч рублей на человека. На алкоголь было потрачено около миллиона рублей. Также для родных и друзей организовали чайную церемонию с самоваром и праздничным тортом.

Самыми дорогими стали музыкальные выступления: «Иванушки International» получили гонорар в пять миллионов рублей, группа PIZZA — два миллиона. Кроме того, на мероприятии играл диджей, который ставил хиты Валерия Меладзе и Веры Брежневой.

Среди звёздных гостей заметили юмориста Михаила Галустяна, писателя Александра Цыпкина, актёров Гошу Куценко и Никиту Ефремова, телеведущего Антона Привольнова и других коллег артиста.

Напомним, Павел Деревянко простился с холостяцкой жизнью. Актёр и его супруга Зоя Фуць, которая младше артиста на 14 лет, расписались в барвихинском загсе. Дизайнер стала первой женой 47-летнего Деревянко.