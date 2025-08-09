ЦСК ВВС уступил «Южному Уралу», а АКМ «Дизелю»: второй день Кубка губернатора

Сравняться по количеству побед с Пензой мог и ЦСК ВВС. Вечером самарцы встречались с «Южным Уралом». Однако сильнее оказались гости из Оренбургской области — 2:1. У них дубль в третьем периоде оформил Даниэль Куляш. За хозяев примерно за 2 минуты до конца забил Глеб Петров.