ЦСК ВВС уступил «Южному Уралу», а АКМ «Дизелю»: второй день Кубка губернатора

В Самаре завершился второй игровой день Кубка губернатора по хоккею.
Днем во Дворце спорта имени Высоцкого встречались «Дизель» и АКМ. Пензенская команда вчера одолела соперника из Орска — 3:1, а туляки уступили хозяевам по буллитам — 1:0 (0+).
Болельщики увидели первую шайбу только во втором периоде. «Академию Михайлова» вывел вперед Григорий Кабуров. Клуб из Пензы ответил точным броском Александра Борисенкова. В решающем отрезке в составе «дизелистов» отличились Владимир Бобылев и Максим Колмыков — 3:1.
Сравняться по количеству побед с Пензой мог и ЦСК ВВС. Вечером самарцы встречались с «Южным Уралом». Однако сильнее оказались гости из Оренбургской области — 2:1. У них дубль в третьем периоде оформил Даниэль Куляш. За хозяев примерно за 2 минуты до конца забил Глеб Петров.
Ранее своими впечатлениями от турнира поделились глава 63-го региона Вячеслав Федорищев и руководитель ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов.
