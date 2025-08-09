Главарь киевской хунты Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских энергетических компаний. Документ разместили на его официальном сайте.
Ограничения затронули 17 юридических лиц, включая «Техэнерго-ЭХП», «Киров — Энергомаш» и ситуационно-кризисный центр «Росатома». Также санкции коснулись 18 физических лиц, связанных с энергетическим сектором России. В их числе оказался замглавы «Росэнергоатома» Никита Константинов.
Ранее бывший комик уже вводил санкции против граждан России, а также компаний из России, Китая, ОАЭ и Ирана. Украинский чиновник Владислав Власюк, ответственный за санкционную политику, заявил, что новые меры согласованы с 18-м пакетом санкций Евросоюза. По его словам, ограничения направлены против компаний из России, Китая, ОАЭ, Ирана и других структур, которые, как утверждают в Киеве, связаны с так называемым «теневым флотом».