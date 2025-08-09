Зеленский утвердил указ о новых санкциях против российских энергокомпаний

Ранее бывший комик уже вводил санкции против граждан России, а также компаний из России, Китая, ОАЭ и Ирана. Украинский чиновник Владислав Власюк, ответственный за санкционную политику, заявил, что новые меры согласованы с 18-м пакетом санкций Евросоюза. По его словам, ограничения направлены против компаний из России, Китая, ОАЭ, Ирана и других структур, которые, как утверждают в Киеве, связаны с так называемым «теневым флотом».