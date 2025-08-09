Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский утвердил указ о новых санкциях против российских энергокомпаний

Новые санкции Украины затронули 17 юридических и 18 физических лиц из России.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевской хунты Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских энергетических компаний. Документ разместили на его официальном сайте.

Ограничения затронули 17 юридических лиц, включая «Техэнерго-ЭХП», «Киров — Энергомаш» и ситуационно-кризисный центр «Росатома». Также санкции коснулись 18 физических лиц, связанных с энергетическим сектором России. В их числе оказался замглавы «Росэнергоатома» Никита Константинов.

Ранее бывший комик уже вводил санкции против граждан России, а также компаний из России, Китая, ОАЭ и Ирана. Украинский чиновник Владислав Власюк, ответственный за санкционную политику, заявил, что новые меры согласованы с 18-м пакетом санкций Евросоюза. По его словам, ограничения направлены против компаний из России, Китая, ОАЭ, Ирана и других структур, которые, как утверждают в Киеве, связаны с так называемым «теневым флотом».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше