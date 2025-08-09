Ранее Life.ru рассказывал, что на «Миротворец»* попала российская певица украинского происхождения Анна Асти. Однако не стоит думать, что администрация экстремистского ресурса борется исключительно с отечественными артистами, они зашли намного дальше. Ранее в базу сайта данных внесли четырёхлетнего ребёнка из России, а позднее там появились карточки ещё 18 детей, причём среди них есть даже младенцы «покусившиеся на суверенитет» Незалежной.