Настю Ивлееву внесли в базу данных сайта Миротворец*

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Её «досье» появилось на ресурсе.

Источник: Life.ru

Звезду «Орла и решки» обвиняют сразу по нескольким статьям. Список её «прегрешений», по версии администрации сайта таков: «пропаганда войны», поддержка Российской Федерации, «покушение на суверенитет Украины», «участие в контрабанде грузов».

Ранее Life.ru рассказывал, что на «Миротворец»* попала российская певица украинского происхождения Анна Асти. Однако не стоит думать, что администрация экстремистского ресурса борется исключительно с отечественными артистами, они зашли намного дальше. Ранее в базу сайта данных внесли четырёхлетнего ребёнка из России, а позднее там появились карточки ещё 18 детей, причём среди них есть даже младенцы «покусившиеся на суверенитет» Незалежной.

*Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.