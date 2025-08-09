Друг Ивана Краско рассказал о последней воле актера

Российский актер Иван Краско хотел, чтобы его похоронили в военно-морской форме рядом с сыном Андреем. Об этом в субботу, 9 августа, рассказал друг и бывший пиар-директор артиста Вячеслав Смородинов.
— Он хотел, чтобы его похоронили в военно-морской форме. Я буду поднимать этот вопрос. Все-таки он был офицером запаса. Скорее всего, похороны пройдут в Комарово. Это логично. Там покоится его сын Андрей. Иван Иванович хотел быть рядом с ним, — отметил Смородинов.
Он пояснил, что артист окончил военно-морское училище по специальности «офицер-артиллерист» и был капитаном-лейтенантом. По предварительной информации, прощание и похороны Краско пройдут в начале следующей недели, передает kp.ru.
О смерти Ивана Краско стало известно 9 августа — об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. По данным журналистов, причиной кончины актера стали осложнения на фоне онкологии желудочно-кишечного тракта. Незадолго до смерти артиста перевели из реанимации в обычную палату, за ним круглосуточно наблюдала сиделка. В последние дни своей жизни актер отказывался от пищи.
«ВМ» вспомнила, каким был знаменитый артист, и рассказывает о его жизненном и творческом пути.