Друг Ивана Краско рассказал о последней воле актера

— Он хотел, чтобы его похоронили в военно-морской форме. Я буду поднимать этот вопрос. Все-таки он был офицером запаса. Скорее всего, похороны пройдут в Комарово. Это логично. Там покоится его сын Андрей. Иван Иванович хотел быть рядом с ним, — отметил Смородинов.