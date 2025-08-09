Ричмонд
Онищенко назвал самый непродуктивный день недели для школьников

Самым неэффективным днем недели для школьников является четверг, а самым продуктивным — среда. Об этом рассказал академик РАН, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Онищенко рассказал, что в четверг у школьников идет спад всех параметров.

«Самым продуктивным днем недели является среда. Четверг — самый непродуктивный: идет резкий спад всех параметров», — сказал Онищенко в эфире радио Sputnik.

Онищенко отметил, что при формировании учебной нагрузки и составлении расписания образовательные учреждения зачастую не принимают во внимание биоритмы человека. В связи с этим врачи неоднократно обращались к педагогам с просьбой воздерживаться от проведения сложных уроков, диктантов и контрольных работ по четвергам. Однако реализовать эти рекомендации на практике школам удается не всегда.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСколько школьники должны тратить на «домашку» и могут ли ее отменить: в РФ обсудят вопрос о перегрузке детей.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что учебная нагрузка на российских школьников чрезмерна — дети тратят на учебу от 8 до 10 часов в день. Сейчас в Госдуме планируют вынести на обсуждение вопрос о перегрузке школьников уже в следующем месяце. Он также подчеркнул, что результативность выполнения домашних заданий находится под вопросом. По его словам, в условиях стремительного развития искусственного интеллекта и легкого доступа к уже готовым решениям в сети интернет самостоятельная работа учащихся утрачивает свою образовательную значимость.

