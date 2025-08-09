Онищенко назвал самый непродуктивный день недели для школьников

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что учебная нагрузка на российских школьников чрезмерна — дети тратят на учебу от 8 до 10 часов в день. Сейчас в Госдуме планируют вынести на обсуждение вопрос о перегрузке школьников уже в следующем месяце. Он также подчеркнул, что результативность выполнения домашних заданий находится под вопросом. По его словам, в условиях стремительного развития искусственного интеллекта и легкого доступа к уже готовым решениям в сети интернет самостоятельная работа учащихся утрачивает свою образовательную значимость.