CNN: Сделка Путина и Трампа на Аляске может «выпотрошить» Киев

9 августа в СМИ появилась информация о том, что отказ президента Украины Владимира Зеленского уступить территории России может вывести из себя Дональда Трампа. Журналисты отметили, что для американского лидера мирное соглашение между Москвой и Киевом является одной из ключевых внешнеполитических целей.