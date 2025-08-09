Ричмонд
CNN: Сделка Путина и Трампа на Аляске может «выпотрошить» Киев

Предстоящая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа выглядит как медленное поражение Украины, а итоговая сделка сторон может «выпотрошить» Киев. Такое мнение выразил телеканал CNN.

По данным журналистов, Москва и Вашингтон планируют заставить Украину оставить части Донецкой и Луганской Народных Республик в обмен на прекращение боевых действий и «крошечные клочки» земли в Сумской и Харьковской областях.

— Трудно представить, как из этой встречи может появиться сделка, которая не уничтожит Украину, — отметил автор статьи Ник Пейтон Уолш.

Он отметил, что Украина и его западные партнеры отреагировали на анонс встречи Владимира Путина и Дональда Трампа с «понятным ужасом», передает телеканал.

9 августа в СМИ появилась информация о том, что отказ президента Украины Владимира Зеленского уступить территории России может вывести из себя Дональда Трампа. Журналисты отметили, что для американского лидера мирное соглашение между Москвой и Киевом является одной из ключевых внешнеполитических целей.

