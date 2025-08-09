А был ли бобр? Что стало причиной осушения озера в Лепельском районе

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озеро Кострицкое (известное также под названием Щуровка) в Лепельском районе за пару дней почти полностью высохло и превратилось в болото. В эфире телеканала ОНТ пытались разобраться в причинах произошедшего, сообщает БЕЛТА.
Для местных жителей осушение озера стало большой проблемой. Других крупных водоемов поблизости нет. Сюда приезжали семьями для отдыха и рыбалки. В конце июля уровень воды в озере упал на полметра. Рыбаки пытались сами справиться с проблемой, засыпали промоину битым кирпичом. Несмотря на старания, ее прорвало окончательно. Местные власти выделили спецтехнику и отсыпали новую дамбу. Она удерживает оставшуюся в озере воду.
Что стало причиной столь резкого осушения озера? В СМИ и Интернете звучали предположения, что это связано с бобром. «Мы располагаем сведениями о том, что бобра на данном водном объекте не обнаружили. Возможной причиной возникшей ситуации могло стать увеличение количества осадков, что способствовало размыву обваловки данного водного объекта и повлекло такие последствия», — рассказала начальники Лепельской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Баженова.
Но у местных на этот счет свое мнение. Они говорят, что в прошлом году дамбу уже спасали от бобра, который подкопал нору. Тогда промоину укрепили своими силами. Бобра даже сняли на видео. К общему мнению о причинах осушения Щуровки пока так и не пришли.
Местные жители ждут, когда водоем восстановят и зарыбят. Профильные службы намереваются установить специальную трубу для восстановления водостока. -0-