Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшая жена Ивана Краско рассказала о мистическом совпадении в смерти артиста: его не стало за день до важной даты

Бывшая жена Ивана Краско в день его смерти рассказала о мистическом совпадении.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России Иван Краско ушел из жизни накануне дня рождения своего старшего сына Андрея, сообщила его бывшая жена Наталья Вяль. Она рассказала в беседе с NEWS.ru, что после смерти Андрея младшие сыновья артиста, Федор и Иван, поддерживали отца, помогая ему справляться с горем.

Иван Краско скончался 9 августа, за день до дня рождения Андрея, который ушел из жизни в 2006 году. Наталья Вяль поделилась, что Андрей просил назвать их старшего сына Иваном в честь отца. По ее словам, Иван Иванович говорил, что без поддержки младших сыновей он не смог бы пережить утрату Андрея.

Андрей Краско умер 4 июля 2006 года от сердечной недостаточности во время съемок фильма «Ликвидация» в Овидиополе. Ему было 48 лет.

Ранее друг и бывший пиар-директор артиста Вячеслав Смородинов рассказал, что Иван Краско заранее выразил желание быть похороненным в военно-морской форме, подчеркивая свою службу в качестве офицера-артиллериста и капитана-лейтенанта запаса. Смородинов пообещал исполнить волю артиста. Он также отметил, что похороны, вероятно, состоятся в Комарово, где покоится Андрей Краско. Иван Иванович хотел найти вечный покой рядом с сыном.