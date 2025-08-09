Бывшая жена Ивана Краско рассказала о мистическом совпадении в смерти артиста: его не стало за день до важной даты

Народный артист России Иван Краско ушел из жизни накануне дня рождения своего старшего сына Андрея, сообщила его бывшая жена Наталья Вяль. Она рассказала в беседе с NEWS.ru, что после смерти Андрея младшие сыновья артиста, Федор и Иван, поддерживали отца, помогая ему справляться с горем.
Иван Краско скончался 9 августа, за день до дня рождения Андрея, который ушел из жизни в 2006 году. Наталья Вяль поделилась, что Андрей просил назвать их старшего сына Иваном в честь отца. По ее словам, Иван Иванович говорил, что без поддержки младших сыновей он не смог бы пережить утрату Андрея.
Андрей Краско умер 4 июля 2006 года от сердечной недостаточности во время съемок фильма «Ликвидация» в Овидиополе. Ему было 48 лет.
Ранее друг и бывший пиар-директор артиста Вячеслав Смородинов рассказал, что Иван Краско заранее выразил желание быть похороненным в военно-морской форме, подчеркивая свою службу в качестве офицера-артиллериста и капитана-лейтенанта запаса. Смородинов пообещал исполнить волю артиста. Он также отметил, что похороны, вероятно, состоятся в Комарово, где покоится Андрей Краско. Иван Иванович хотел найти вечный покой рядом с сыном.