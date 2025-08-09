Бывшая жена Ивана Краско рассказала о мистическом совпадении в смерти артиста: его не стало за день до важной даты

Иван Краско скончался 9 августа, за день до дня рождения Андрея, который ушел из жизни в 2006 году. Наталья Вяль поделилась, что Андрей просил назвать их старшего сына Иваном в честь отца. По ее словам, Иван Иванович говорил, что без поддержки младших сыновей он не смог бы пережить утрату Андрея.