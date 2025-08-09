«Ушел накануне»: бывшая жена Краско рассказала о совпадении в день его смерти

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско Наталья Вяль рассказала, что он ушел из жизни накануне дня рождения своего старшего сына Ивана. Родители его назвали в честь артиста по просьбе его покойного сына Андрея.
— Андрюша дал имя нашему старшему сыну Ване. Андрей просил, чтобы мы Ивана назвали в честь отца. Когда не стало Андрея, то Иван Иванович признавался, что младшие сыновья помогают ему держаться на земле, иначе бы он не пережил потерю сына, — подчеркнула женщина.
Она добавила, что благодарна судьбе за встречу с Краско, отметив, что у них родителей два «прекрасных, талантливых» сына, которые находились рядом с отцом в его последнее лето. Вяль отметила, что давно не общалась с бывшим мужем, но сыновья поддерживали с ним теплые отношения, передает The Voicemag.
О смерти Ивана Краско 9 августа сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Согласно информации СМИ, причиной кончины актера стали осложнения на фоне онкологии желудочно-кишечного тракта. Кроме того, незадолго до смерти артиста его перевели из реанимации в обычную палату. В последние дни своей жизни Краско отказывался от пищи.
По словам друга актера Вячеслава Смородинова, Иван Краско хотел, чтобы его похоронили в военно-морской форме рядом с сыном Андреем в Комарово.