Прощание с актером Иваном Краско запланировано на 13 августа

Прощание с народным артистом России Иваном Краско, который умер незадолго до своего 95-летия, по предварительной информации, намечено на 13 августа. Об этом РИА Новости сообщил источник в окружении артиста.
Депутат парламента Санкт-Петербурга, друг Краско Александр Ржаненков сегодня, 9 августа, сообщил о кончине артиста, которому 23 сентября должно было исполниться 95 лет.
«Вероятнее всего, в среду, точные данные позже сообщит театр имени Комиссаржевской», — уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что состояние Ивана Краско стало ухудшаться после перенесенного ковида. В 2021 году актер переболел коронавирусом.