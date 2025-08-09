Ричмонд
Власти Германии бьют тревогу: всего один шаг Китая поставил под угрозу производство оружия в ФРГ

Bild: Германия обеспокоена задержкой поставок из КНР для производства оружия.

Источник: Комсомольская правда

Власти Германии не на шутку обеспокоены. Все дело в задержке поставок ресурсов из Китая, которые необходимы для производства немецкого оружия. Об этом пишет издание Bild.

Авторы публикации утверждают, что из-за сдвига сроков доставки китайского сырья ситуация в немецком ВПК приближается к критической.

«Многие компании могут даже приостановить производство вооружения», — цитируют свои источники авторы материала.

По данным издания, такой неожиданный подвох со стороны Китая ставит под угрозу планы Германии по росту объемов военного производства. Причина очень проста — для производства оружия нужно сырье, в том числе редкоземельные металлы, именно они и поступали из КНР.

Ранее KP.RU писал, что Бундесвер планирует к 2029 году вооружиться беспилотниками с дальностью полета свыше 1000 километров, которые смогут наносить удары по объектам в глубоком тылу вероятного противника.

