В Тульской области завершился фестиваль «Больше, чем путешествие»

«В эти дни на фестивале “Больше, чем путешествие” — в походах и разговорах у костра, в лекториях и на мастер-классах — приняли участие порядка 2,5 тысяч человек, это более 600 семей… Путешествия с родными сближают, а совместное преодоление препятствий — закаляет характер и учит действовать слаженно, приходить на помощь близким в нужный момент… Все это становится основой для будущего нашей страны, ведь в ее фундаменте лежит именно семья — крепкая, любящая и понимающая, знающая и уважающая свою Родину», — приводятся в сообщении слова руководителя программы «Больше, чем путешествие» Олеси Тетериной.