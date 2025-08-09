В Тульской области завершился фестиваль «Больше, чем путешествие»

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Всероссийский семейный туристический фестиваль «Больше, чем путешествие», проходивший в Тульской области, завершился, сообщили в пресс-службе программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».
Мероприятие стартовало в четверг и проходило на территории арт-кемпа «Дикая мята» в посёлке Бунырево. Организаторами события стали программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и «Движение первых» в сотрудничестве с правительством региона.
«В эти дни на фестивале “Больше, чем путешествие” — в походах и разговорах у костра, в лекториях и на мастер-классах — приняли участие порядка 2,5 тысяч человек, это более 600 семей… Путешествия с родными сближают, а совместное преодоление препятствий — закаляет характер и учит действовать слаженно, приходить на помощь близким в нужный момент… Все это становится основой для будущего нашей страны, ведь в ее фундаменте лежит именно семья — крепкая, любящая и понимающая, знающая и уважающая свою Родину», — приводятся в сообщении слова руководителя программы «Больше, чем путешествие» Олеси Тетериной.
В свою очередь председатель правления «Движения первых» Артур Орлов поблагодарил участников за популяризацию семейного туризма.
«В течение нескольких дней 100 семей с детьми стали участниками мероприятия проекта “Походы первых — Больше, чем путешествие”, участниками интересных и полезных туристических активностей, встреч с опытными путешественниками. Всероссийский семейный туристский фестиваль стал настоящим праздником, объединившим в том числе участников семейного сообщества “Движения первых” “Родные — Любимые”, — приводятся в сообщении слова Орлова.
Глава Тульской области Дмитрий Миляев пожелал участникам продолжать заниматься туризмом и укреплять семейные ценности.
«Для тех, кто живет походами, это будет еще одна яркая страница в жизни. А те, кто только открывает для себя туризм, вернутся вновь, чтобы изучить уникальные культурные и природные достопримечательности нашего края. На пороге знаменательных дат — 200-летия со дня рождения Льва Николаевича Толстого и 650-летия Куликовской битвы — знакомство со знаковыми для каждого туляка и россиянина местами — Ясной Поляной и Куликовым полем — станет особым поводом для поездки», — приводятся в сообщении слова Миляева.