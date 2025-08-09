В Волоколамске разворачивается «Почти настоящий детектив»

По сюжету в провинциальный город Карасин приезжает главный герой — его роль исполняет Максим Лагашкин — столичный актер и шоумен, он должен участвовать в презентации открытия коммерческого банка. Но во время торжественного мероприятия банк пытаются ограбить, его хозяина ранят, а столичную звезду обвиняют в связях с бандитами. Распутать криминальную историю берется Надежда, майор полиции на девятом месяце беременности (Ольга Лерман), но ей все время мешает в этом начальник полиции (Гоша Куценко). В результате главные герои вынуждены объединить усилия, чтобы докопаться до истины, а в процессе выпавших на их долю испытаний с самовлюбленным и циничным героем Максима Лагашкина происходят удивительные метаморфозы: он превращается в порядочного человека с тонкой ранимой душой.