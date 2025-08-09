В Волоколамске разворачивается «Почти настоящий детектив»

На этой неделе центр Волоколамска превратился в большую съемочную площадку. Тут начали снимать новый многосерийный фильм «Почти настоящий детектив». В главных ролях: Максим Лагашкин, Ольга Лерман, Гоша Куценко и Виталий Хаев, а также полюбившаяся многим телезрителям Наталья Бочкарева из «Счастливы вместе», где она исполняет роль Даши Букиной.
В сериале Волоколамск предстанет в образе провинциального города Карасина, а центральным местом съёмок выбрали Октябрьскую площадь, здесь — около здания бывшего банка — по замыслу сценариста будут разворачиваться главные криминальные события сериала.
По сюжету в провинциальный город Карасин приезжает главный герой — его роль исполняет Максим Лагашкин — столичный актер и шоумен, он должен участвовать в презентации открытия коммерческого банка. Но во время торжественного мероприятия банк пытаются ограбить, его хозяина ранят, а столичную звезду обвиняют в связях с бандитами. Распутать криминальную историю берется Надежда, майор полиции на девятом месяце беременности (Ольга Лерман), но ей все время мешает в этом начальник полиции (Гоша Куценко). В результате главные герои вынуждены объединить усилия, чтобы докопаться до истины, а в процессе выпавших на их долю испытаний с самовлюбленным и циничным героем Максима Лагашкина происходят удивительные метаморфозы: он превращается в порядочного человека с тонкой ранимой душой.
По словам режиссера картины Дмитрия Булейко, у него собралась сильная актерская команда. Детективный сценарий тоже очень хороший, причем рассказан в комедийном ключе. Так что кино, которое они начали снимать, должно не только интриговать своими поворотами, но и позволит по-доброму посмеяться над яркими персонажами и необычными ситуациями, в которые они попадают.
Первые натурные съемки в Волоколамске уже состоялись, но осенью кинематографисты вернутся в этот подмосковный город, чтобы продолжить работу: в сентябре и октябре они проведут здесь еще несколько смен. Кстати, жители Волоколамска тоже могут попробовать свои силы на съемочной площадке, приняв участие в массовке. Тем более, что им это невпервой.
Волоколамск имеет богатую кинематографическую биографию: его исторические достопримечательности и живописные окрестности то и дело мелькают в кино. Например, в Иосифо-Волоцком монастыре почти 60 лет назад Сергей Бондарчук снимал эпизоды для своей знаменитой киноэпопеи «Война и мир». В память об этом событии в монастыре даже повесили мемориальную доску. А в усадьбе Чернышевых (село Ярополец) снимали «На графских развалинах», еще одно дворянское гнездо, усадьба Гончаровых, появилось в фильме «Барышня-крестьянка». В Волоколамске снимал свою дипломную работу «Из Лебяжьего сообщают» Василий Шукшин — фильм рассказывает об одном дне райкома партии. Но больше всего «засветился» в кино Волоколамск благодаря сериалу «Дальнобойщики» — тут было снято целых 20 серий.