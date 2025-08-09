Ричмонд
Российская легкоатлетка заявила о желании сменить спортивное гражданство

Российская легкоатлетка Анастасия Красильникова заявила «Матч ТВ», что рассматривает возможность смены спортивного гражданства.

Российская легкоатлетка Анастасия Красильникова заявила «Матч ТВ», что рассматривает возможность смены спортивного гражданства. Спортсменка ответила утвердительно на вопрос о том, поступали ли ей предложения выступать за другую страну.

«Были такие предложения. Я пока об этом думала, но мы еще не решили этот вопрос», — сказала Красильникова.

По ее словам, она обсуждает этот вопрос с семьей. Мать спортсменки считает, что «надо пробовать, развиваться». Сама Красильникова ожидает изменений в ситуации с отстранением российских легкоатлетов от международных соревнований.

Напомним, что российские легкоатлеты не могут участвовать в международных турнирах с 2022 года, даже в нейтральном статусе.

В пятницу Красильникова выиграла забег на 3000 метров с препятствиями на чемпионате России в Казани.

Ранее совет ISU отказал фигуристке Веронике Жилиной в предоставлении спортивного гражданства Азербайджана.