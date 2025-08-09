Подорвавшийся в Сирии генерал Галимуллин получил приговор в России

Генерал Галимуллин получил условный срок.
Генерал-майор Минобороны РФ Анвар Галимуллин, который воевал в Сирии и отстаивал интересы России, получил условный срок за растрату и служебный подлог. Офицер, серьезно раненный при выполнении боевых задач, был признан виновным военным судом Москвы. Об этом сообщают СМИ.
«Назначить Галимуллину Анвару Фауизовичу наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей и испытательным сроком 3 года. Срок наказания [в отношении осужденного] считать условным», — сообщает ТАСС со ссылкой на приговор суда.
Кроме Галимуллина, по этому же делу был осужден полковник запаса Юрий Убогий, который получил 1,5 года условно. Оба офицера на два года лишены права занимать руководящие должности и находились под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU сообщало, что генерал-майор Анвар Галимуллин, руководитель Еланского учебного центра Центрального военного округа, воевал в Сирии, где отстаивал интересы России. В ходе боевых действий он подорвался на фугасе и получил контузию, после чего проходил лечение в московском госпитале.