Юные гении ИИ вернулись с победой из Китая: триумфаторов встретили как героев

Российская сборная школьников вернулась с триумфом с Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI), проходившей в Китае. Об этом сообщили в Telegram-канале Центрального университета. Юных героев в аэропорту встречали родные, друзья, студенты и преподаватели университета, а также журналисты.