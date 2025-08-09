Ричмонд
Юные гении ИИ вернулись с победой из Китая: триумфаторов встретили как героев

Победителей олимпиады по ИИ в Китае встретили в аэропорту как героев.

Источник: Комсомольская правда

Российская сборная школьников вернулась с триумфом с Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI), проходившей в Китае. Об этом сообщили в Telegram-канале Центрального университета. Юных героев в аэропорту встречали родные, друзья, студенты и преподаватели университета, а также журналисты.

Команда России завоевала первое место в общем зачете, взяв шесть золотых медалей из восьми возможных, а также одну серебряную и одну бронзовую награды. Участники соревнований, проходивших со 2 по 8 августа, продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что успех школьников подтверждает лидерство российской физико-математической школы и укрепляет позиции страны в области искусственного интеллекта. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что такие достижения важны для развития цифровой экономики России.

Один из победителей, будущий студент Центрального университета Тимур, поделился, что олимпиада стала для него ценным опытом, и рассказал о своих планах на будущее. Преподаватели университета, готовившие команду, выразили гордость за своих подопечных.

