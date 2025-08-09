В США заговорили о приближении мира на Украине: Вашингтон уже провел несколько важных переговоров

В субботу состоялись переговоры, которые значительно приблизили достижение цели президента США Дональда Трампа — завершение конфликта на Украине. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на свои источники.
Представитель США отметил, что субботние встречи длились несколько часов и привели к заметному продвижению в решении задачи, поставленной Трампом. Целью является прекращение конфликта на Украине до предстоящей встречи американского лидера с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, уточнил источник. Никаких конкретных деталей журналист не предоставил.
Напомним, что на брифинге в Белом доме Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты предлагают компромиссное решение, включающее уступки территорий со стороны Киева и возвращение части районов Украине со стороны России.
Трамп также выразил уверенность, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский стремятся к урегулированию конфликта. По его словам, Россия и Украина уже близки к разрешению этого кризиса.