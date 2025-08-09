В окружении Краско назвали причину его смерти: «Онкология. Желудок»

Стала известна причина смерти Ивана Краско, любимого россиянами актера театра и кино. В окружении артиста сообщили, что его жизнь унесло онкологическое заболевание желудка, с которым он боролся продолжительное время. Слова источника из близкого круга Краско цитирует ТАСС.
«Онкология. Желудок», -коротко ответил на вопрос о причинах смерти Краско собеседник агентства.
Легендарный актер скончался в больнице в Петербурге на 95-м году жизни после тяжелой болезни. О его смерти сообщил Театр им. В. Ф. Комиссаржевской.
В последние дни Иван Иванович жил на даче в Вартемягах, где ему стало хуже в начале августа на фоне тяжелой болезни. Он отказывался есть и пить, поэтому его госпитализировали. Однако врачи уже не смогли ему помочь.