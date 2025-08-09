В аэропорту Сочи сняли ограничения на полёты

Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали Сочи беспилотниками. В России массовый воздушный налёт на курортный город связали с местью Владимира Зеленского из-за неудач на фронте и в переговорах. Всего за субботний вечер российская система ПВО сбила 26 вражеских беспилотников над регионами страны.