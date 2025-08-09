Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Сочи сняли ограничения на полёты

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, о чем сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко. Он заявил, что воздушная гавань снова открыта для полноценной работы.

Источник: Life.ru

Ограничения были введены вечером в субботу, 9 августа, в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Теперь аэропорт возобновил нормальное функционирование, авиакомпании могут осуществлять запланированные рейсы без дополнительных препятствий.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали Сочи беспилотниками. В России массовый воздушный налёт на курортный город связали с местью Владимира Зеленского из-за неудач на фронте и в переговорах. Всего за субботний вечер российская система ПВО сбила 26 вражеских беспилотников над регионами страны.