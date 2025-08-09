НЛО по осени встречают: ждать ли нападения инопланетян

— Про то, что это инопланетный объект, говорил только астрофизик Ави Леб. Он же, кстати, в своем блоге написал, что ему хотелось бы верить, что это внеземная жизнь. Но при этом ученый понимает, что это просто комета. Да, там действительно наблюдается аномальное поведение траектории, но уже 16 июля начали изучать состав объекта: он покрыт льдом. Более точно мы, конечно, поймем ближе к началу ноября. Именно в это время он будет удачно расположен, так что можно будет более подробно его изучить.