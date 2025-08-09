Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура взяла на контроль массовые отмены и задержки рейсов в Калининграде

В аэропорту Калининграда массово задерживаются и отменяются авиарейсы в города России, в том числе в Екатеринбург. Северо-Западная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль, сообщило ведомство.

В аэропорту Калининграда задержаны 22 и отменены 3 рейса.

В аэропорту Калининграда массово задерживаются и отменяются авиарейсы в города России, в том числе в Екатеринбург. Северо-Западная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль, сообщило ведомство.

«Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками и отменами авиарейсов в Калининграде. 9 августа в аэропорту Храброво задержаны 22 и отменены 3 рейса. Задерживаются рейсы на вылет в Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу и Москву», — рассказали в прокуратуре.

Кроме того, опоздания затронули прибывающие рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Казани и Уфы. В Калининградской транспортной прокуратуре подчеркнули, что сотрудники ведомства следят за соблюдением прав пассажиров, а также за предоставлением всех услуг, предусмотренных правилами.