Прокуратура взяла на контроль массовые отмены и задержки рейсов в Калининграде

В аэропорту Калининграда задержаны 22 и отменены 3 рейса.
В аэропорту Калининграда массово задерживаются и отменяются авиарейсы в города России, в том числе в Екатеринбург. Северо-Западная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль, сообщило ведомство.
«Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками и отменами авиарейсов в Калининграде. 9 августа в аэропорту Храброво задержаны 22 и отменены 3 рейса. Задерживаются рейсы на вылет в Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу и Москву», — рассказали в прокуратуре.
Кроме того, опоздания затронули прибывающие рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Казани и Уфы. В Калининградской транспортной прокуратуре подчеркнули, что сотрудники ведомства следят за соблюдением прав пассажиров, а также за предоставлением всех услуг, предусмотренных правилами.