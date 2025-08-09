Россияне вторую ночь подряд смогут увидеть полярное сияние

У жителей России появится возможность наблюдать полярные сияния уже вторую ночь подряд, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«Продолжаются заметные возмущения магнитного поля Земли, вызванные недавним всплеском солнечной активности. В период с 15 до 18 часов по московскому времени индексы геомагнитного поля вновь достигли утренних пиков, соответствующих слабым и средним магнитным бурям», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.
Ученые отметили, что над территорией России второй вечер подряд формируется выраженный полярный овал. Благоприятные условия для наблюдения уже сложились в восточных регионах страны, где зашло Солнце.
В сообщении отмечается, что если геомагнитные возмущения сохранятся на текущем уровне в течение еще трех-четырех часов, то возможность наблюдать полярные сияния появится и в европейской части России.
Сейчас на Земле продолжается магнитная буря, начавшаяся в ночь на 9 августа.