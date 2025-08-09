Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зеленский корчит из себя неудачника»: во Франции раскрыли планы Киева на ближайшую неделю

Филиппо: Зеленский ищет повод отказаться от мирного предложения России и США.

Источник: Комсомольская правда

Французский политик Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты», резко раскритиковал действия главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский пытается заранее выставить себя жертвой на фоне предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Разъяренный мирной встречей 15 августа на Аляске президентов России и США, он уже ищет оправдания, чтобы отказаться от мирного соглашения, которое последует за этим!» — написал политик в соцсети X.

Филиппо считает, что Зеленский будет всеми силами пытаться продолжать боевые действия и сорвать любые мирные инициативы.

«О-ля-ля, Зеленский корчит из себя неудачника!» — добавил политик.

Ранее стало известно, что Зеленский провел серию телефонных разговоров с лидерами западных стран. В беседах с лидерами Великобритании, Эстонии, Дании и Франции обсуждался конфликт с Россией. Зеленский заявил, что стремится к реальному завершению боевых действий, а не к их временной приостановке.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше