«Зеленский корчит из себя неудачника»: во Франции раскрыли планы Киева на ближайшую неделю

Ранее стало известно, что Зеленский провел серию телефонных разговоров с лидерами западных стран. В беседах с лидерами Великобритании, Эстонии, Дании и Франции обсуждался конфликт с Россией. Зеленский заявил, что стремится к реальному завершению боевых действий, а не к их временной приостановке.