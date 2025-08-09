Французский политик Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты», резко раскритиковал действия главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский пытается заранее выставить себя жертвой на фоне предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Разъяренный мирной встречей 15 августа на Аляске президентов России и США, он уже ищет оправдания, чтобы отказаться от мирного соглашения, которое последует за этим!» — написал политик в соцсети X.
Филиппо считает, что Зеленский будет всеми силами пытаться продолжать боевые действия и сорвать любые мирные инициативы.
«О-ля-ля, Зеленский корчит из себя неудачника!» — добавил политик.
Ранее стало известно, что Зеленский провел серию телефонных разговоров с лидерами западных стран. В беседах с лидерами Великобритании, Эстонии, Дании и Франции обсуждался конфликт с Россией. Зеленский заявил, что стремится к реальному завершению боевых действий, а не к их временной приостановке.