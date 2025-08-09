Названы последствия для пенсии из-за отпуска по уходу за ребенком

Депутат уточнил, что перерасчет пенсии производится с первого числа месяца, следующего за подачей заявления, и увеличивает выплаты в дальнейшем. В качестве примера он привел ситуацию с начислением баллов: за полный год ухода за третьим ребенком гражданин получает 5,4 балла, что при стоимости одного балла в 2025 году (145,69 рубля) составляет около 790 рублей дополнительно к ежемесячной пенсии. Чтобы убедиться в правильности начислений, парламентарий рекомендует зайти в личный кабинет СФР и проверить отражение периодов ухода за каждым ребенком, а также сверить эти данные с документами о рождении детей и справками из ЗАГС или от работодателя.