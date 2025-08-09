Мужчина попал в психушку из-за совета ChatGPT

Врачи из Медицинской школы Вашингтонского университета рассказали о необычном случае отравления бромидом натрия, вызвавшего острый психоз у 60-летнего мужчины. Об этом сообщает Gizmodo.
Выяснилось, что пациент в течение трех месяцев следовал диете, которую составил самостоятельно, используя рекомендации ChatGPT. Мужчина, обладающий базовыми знаниями в нутрициологии, решил отказаться от хлорида натрия и обратился к ИИ за советом. Нейросеть предложила несколько альтернатив, в том числе бромид натрия, не предупредив о его токсичности при употреблении в пищу.
Вскоре у мужчины начались паранойя, галлюцинации, дезориентация, а затем и психотический эпизод. Его госпитализировали, провели курс антипсихотической терапии и выписали через три недели. Повторный осмотр спустя две недели подтвердил стабильное состояние пациента.
Медики подчеркнули, что рекомендации ИИ носили общий характер и не учитывали медицинский контекст, что и привело к угрозе здоровью мужчины. Поэтому нельзя слепо следовать советам ИИ, не консультируясь с врачами, о чем даже сам ИИ обычно предупреждает в своих ответах.
Читайте также: «WSJ: ChatGPT начал делать бредовые и псевдонаучные утверждения».