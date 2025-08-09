Первая жена Товстика заявила, что нынешняя жена бизнесмена «увела его из семьи»

Юлия Гольдорт, первая супруга бизнесмена Романа Товстика, с которым начала встречаться жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва, рассказала, что развелась с ним из-за его нынешней жены Елены Товстик. По словам женщины, предприниматель изменял ей с Еленой, которой на тот момент было 17 лет, а Товстик был старше ее на 11 лет.
— Все жалеют Лену — бедную, несчастную, но по факту более ушлого человека я не встречала в своей жизни! Что называется, снимаю шляпу. По брачнику (брачному контракту — прим. «ВМ») она получит прилично. Это вранье, что ее хотят оставить без всего, а дети старшие терпеть ее не могут, потому что, кроме родов, она никогда ими не занималась, — рассказала Гольдорт.
Она также выразила уверенность в том, что старшие дети Товстика в суде предпочтут остаться с отцом, поскольку почти не знают мать, а младшие «продолжат жить с нянями», об этом женщина высказалась в комментариях Telegram-канала «Мила Левчук о любви».
Телеведущий Дмитрий Дибров разводится со своей женой Полиной после 16 лет брака. Полина состоит в отношениях с мужем своей подруги Елены Товстик. Подробности скандала — в материале «Вечерней Москвы».
«ВМ» также выясняла, сможет ли Дмитрий Дибров отсудить у своей супруги троих сыновей и особняк, расположенный на Рублевском шоссе.