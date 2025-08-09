Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ахмат» под руководством Черчесова обыграл «Зенит», одержав первую победу в сезоне

Грозненский клуб на своём поле с минимальным счетом обыграл санкт-петербургский «Зенит».

В матче четвертого тура чемпионата Российской Премьер-лиги сезона 25/26 грозненский «Ахмат» на своем поле принимал санкт-петербургский «Зенит». Как сообщает сайт РПЛ, победу грозненцам принёс автогол Вани Дркушича после передачи Мирослава Богосаваца на 30-й минуте, хотя изначально этот мяч был записан на капитана «Ахмата» Лечи Садулаева.

Этав победа стала первой для «Ахмата» в текущем сезон и первой победой команды под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова назначенного на этот пост всего лишь три дня назад, 6 августа.

В следующем туре Премьер-лиги «Ахмат» снова на своем поле играет с «Крыльями Советов» 16 августа, а перед этим в Кубке России 13 августа в гостях играет с «Оренбургом».