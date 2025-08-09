Полиция Лондона задержала 200 человек на акции в поддержку Palestine Action

Британская полиция в субботу сообщила о задержании 200 человек в ходе акции в Лондоне, организованной в поддержку запрещенной в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action. Задержания на Парламентской площади продолжаются.
Собравшиеся начали стягиваться к зданию парламента после полудня. Ровно в 13:00 участники достали маркеры и нанесли на плакаты надписи: «Я выступаю против геноцида, я поддерживаю Palestine Action».
На месте присутствовали сотни полицейских. В тот же момент они вошли в толпу и начали выборочно задерживать демонстрантов, держащих плакаты с упоминанием запрещенной организации. Задержанных помещали в полицейские автомобили и вывозили с площади.
«Заверяем, что все, кто пришел сегодня на Парламентскую площадь с плакатом в поддержку Palestine Action, либо уже арестованы, либо находятся в процессе задержания. По состоянию на 15:40 (17:40 мск) количество арестованных за поддержку запрещенной организации достигло 200 человек. Задержания продолжаются», — говорится в заявлении столичной полиции, опубликованном в социальной сети X*.
В сообщении уточняется, что задержанных доставили в полицейские участки Вестминстера. Те, кто подтвердил свою личность, были освобождены под залог с условием не участвовать в дальнейших акциях в поддержку Palestine Action.
Лица, отказавшиеся назвать свои данные, направлены в следственные изоляторы Лондона. Кроме того, четверо участников были арестованы по обвинению в нападении на сотрудников полиции.
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса отказал движению Palestine Action в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия решения о признании организации запрещенной на территории Великобритании.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.