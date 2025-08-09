Дональд Трамп назначил Тэмми Брюс на должность зампредставителя США при ООН

Дональд Трамп сделал заявление об очередных кадровых перестановках. В своем аккаунте в социальной сети Truth Social он сообщил, что Тэмми Брюс, которая сейчас занимает пост пресс-секретаря Госдепа, перейдет на должность заместителя официального представителя США при Организации Объединенных Наций (ООН).
«Я рад сообщить, что выдвигаю кандидатуру Тэмми Брюс на должность заместителя представителя США при Организации Объединённых Наций в ранге посла», — сообщил 47-й президент США в соцсети.
Ранее KP.RU сообщал, что в январе 2025 года Дональд Трамп выбрал журналистку и радиоведущую Fox News Тэмми Брюс главой пресс-службы Госдепа страны вместо Мэттью Миллера. До этого Брюс стала одной из наиболее значимых фигур на радио и телевидении в Америке.